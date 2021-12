Usa: Covid, registrato mezzo milione di casi in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno registrato in un giorno oltre mezzo milione di nuovi casi di Covid-19, uno dei dati peggiori di qualsiasi altro singolo giorno dell'intera pandemia. Lo scrive la stampa Usa, citando i dati della Johns Hopkins University. Il conteggio di oltre 500 mila nuovi casi supera il precedente record nazionale di 303 mila unità. L'apparente picco probabilmente risente di alcuni casi generatisi durante le vacanze di Natale, ma riflette anche la maggior diffusione della variante Omicron del coronavirus. Secondo il quotidiano statunitense “Usa Today” i dati degli Stati Uniti sono in sintonia con quelli a livello globale, dal momento che l’intero pianeta ha assistito alla sua peggior settimana di sempre sul fronte dei contagi da Covid, 5,9 milioni in sette giorni. Il precedente record di circa 5,79 milioni di casi era stato stabilito ad aprile. I nuovi dati relativi agli Stati Uniti arrivano dopo che i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno ridotto a 5 giorni il tempo di isolamento per i positivi asintomatici. La recente ondata di casi ha suscitato preoccupazioni per la carenza di personale negli ospedali, nelle compagnie aeree e nelle imprese in tutto il paese. La ricerca ha suggerito che l'omicron, sebbene più infettivo, causa malattie più lievi.(Nys)