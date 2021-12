Usa-Kenya: colloquio tra segretario di Stato Blinken e presidente Kenyatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il presidente keniano Uhuru Kenyatta per discutere questioni di sicurezza regionale di reciproco interesse, comprese le situazioni in Etiopia e Somalia. Lo riferisce il dipartimento di Stato. Circa l’Etiopia, le parti hanno concordato sull'urgente necessità di una cessazione delle ostilità, di un accesso umanitario senza ostacoli, della necessità di porre fine agli abusi e alle violazioni dei diritti umani e dell’impellenza di una risoluzione negoziata del conflitto. Il capo della diplomazia di Washington ha espresso il forte sostegno degli Stati Uniti agli sforzi di mediazione del Presidente Kenyatta e dell'Inviato Speciale dell'Unione africana per il Corno d'Africa, Olusegun Obasanjo. Per quanto concerne la Somalia, Blinken ha sottolineato l'importanza che i leader nazionali e degli Stati membri federali della Somalia concludano le elezioni parlamentari e presidenziali immediatamente e senza irregolarità che metterebbero a repentaglio la credibilità del risultato. Il segretario di Stato ha preso atto dell'opposizione degli Stati Uniti al tentativo di sospensione del primo ministro Mohamed Roble e ha evidenziato che tutte le parti dovrebbero astenersi da azioni e dichiarazioni di escalation.(Nys)