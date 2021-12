FI: Brunetta, partito sensibile a questioni locali e istanze dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringrazio i parlamentari umbri di Forza Italia che hanno voluto essere con me in questo luogo carico di vitalità e voglia di futuro, ma ancora pieno di ferite. Lo scrive sui social il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, dopo la sua visita a Norcia. “Un partito coeso, sul territorio, sensibile alle questioni locali e attento alle istanze dei cittadini”, aggiunge. (Rin)