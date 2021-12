Stati Uniti: S&P Dow Jones, prezzi case cresciuti del 19,1 per cento in primi 10 mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle abitazioni negli Stati Uniti a livello annuo sono aumentati di poco più del 19 per cento nei primi dieci mesi del 2021, anche se si registra una leggera flessione rispetto al dato registrato a settembre. È quanto emerge dall'indice S&P Dow Jones che ha pubblicato oggi l’edizione aggiornata della sua graduatoria sui prezzi delle case. "Nell'ottobre 2021, i prezzi delle case negli Stati Uniti sono aumentati notevolmente, ma con una tendenza in fase di decelerazione", ha affermato l'amministratore delegato di S&P Dow Jones, Craig Lazzara, in un comunicato stampa. “Il National Composite Index è aumentato del 19,1 per cento rispetto ai livelli di un anno fa”, ha spiegato Lazzara, secondo cui i dati risultano, tuttavia, in calo se raffrontati a quelli relativi ai mesi di settembre e agosto. Il +19,1 per cento registrato a ottobre nel National Composite è il quarto valore più elevato registrato nei 34 anni di rilevazioni effettuati da S&P Dow Jones, ha aggiunto Lazzara. Secondo i dati divulgati dal dipartimento del Commercio statunitense, il prezzo di vendita di una nuova casa ha raggiunto livelli record sopra i 416 mila dollari a novembre. In base ai dati governativi, tuttavia, non si rileva alcun rallentamento nell'aumento dei prezzi delle case poiché l'inflazione è cresciuta al ritmo più veloce registrato negli ultimi 40 anni. (Nys)