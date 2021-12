Usa: causa privacy utenti Google, autorizzato interrogatorio all'Ad di Alphabet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sundar Pichai, l’amministratore delegato di Alphabet, l’holding che controlla Google, potrà essere interrogato per un massimo di due ore in merito al tracciamento illegale delle navigazioni su Internet in modalità “in incognito”. È quanto stabilito da un giudice della California che ha preso in esame la causa intentata nel giugno del 2020 da alcuni utenti che hanno accusato Google di invadere illegalmente la loro privacy monitorando l'utilizzo di Internet mentre il browser Chrome è impostato in modalità "privata". I querelanti sostengono che Pichai avrebbe "una conoscenza personale e unica" dei problemi relativi al browser Chrome e alle questioni relative sulla privacy. Il portavoce di Google, José Castaneda, ha detto che tali richieste sono "ingiustificate ed esagerate". In precedenza, l’azienda statunitense ha chiarito che la navigazione “in incognito” impedisce solo il salvataggio dei dati sul dispositivo di un utente e, per questo motivo, contesta la causa sottoposta al tribunale della California. (Nys)