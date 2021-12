Turchia: Erdogan, intendiamo diventare una delle prime 10 economie del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato oggi che gli strumenti economici sviluppati dal suo governo hanno sollevato il Paese da un cosiddetto “circolo vizioso” e che la Turchia mira a entrare nelle prime 20 economie del mondo. "La nostra strada sono investimenti, occupazione, produzione, esportazione e crescita. Il nostro obiettivo è entrare nelle prime dieci economie mondiali", ha affermato il capo dello Stato turco durante una cerimonia di premiazione del consiglio Tubitak per gli studi scientifici e tecnologici e dell'Accademia delle scienze Tuba della Turchia. Il presidente ha aggiunto che il Paese è stato salvato dal "circolo vizioso" in cui si era trovato in passato. Nel suo intervento, Erdogan si è espresso a favore del taglio del tasso di interesse, affermando che farà diminuire l'inflazione. Nell'ultimo anno, l'economia turca ha attraversato momenti difficili a causa di un drastico calo del valore della valuta nazionale. Nel 2021, la lira ha perso oltre il 50 per cento del suo valore dopo che la Banca centrale ha abbassato più volte i tassi di interesse. A gennaio la lira veniva scambiata a 7,4 per dollaro USA, mentre il 20 dicembre è scesa al minimo storico di 18,4. La lira ha invertito la tendenza al ribasso dopo che Erdogan ha annunciato una serie di nuove misure per contrastare la volatilità della valuta, compensando le perdite delle ultime settimane. I partiti di opposizione hanno accusato il presidente di incompetenza economica e hanno chiesto elezioni generali anticipate, ma Erdogan ha negato le affermazioni e ha confermato che le elezioni presidenziali e parlamentari si svolgeranno nel giugno 2023, come previsto.(Res)