© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La possibilità concreta di passare in zona gialla c'è: dovremo vedere i numeri giovedì, in questo momento, se non ci sarà un miglioramento dei numeri, è molto probabile che passeremo in zona gialla”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a “e-Venti” su Sky TG24. (Rem)