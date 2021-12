Sicurezza: Crippa (M5s), minacce non fermeranno Patuanelli, noi al suo fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- "Il nostro ministro e capo delegazione Stefano Patuanelli è stato vittima, stando a quanto si apprende, della follia no vax". Lo dichiara Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati. "Conoscendolo da tanti anni, sono certo che le minacce nei suoi confronti non riusciranno a intimidirlo o a condizionare il suo impegno al governo. Noi siamo tutti con lui, al suo fianco”, aggiunge. (Com)