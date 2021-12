Sicurezza: Prandini (Coldiretti), solidarietà a Patuanelli per vili minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Esprimo solidarietà e vicinanza al ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, oggetto di vili minacce in un momento particolarmente difficile per il Paese che è costretto ad affrontare una nuova difficile fase della pandemia. Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, in riferimento alla busta indirizzata al ministro con messaggi riconducibili nei contenuti a istanze no-vax. “L'emergenza globale provocata dal Covid - ha sottolineato Prandini - ha fatto emergere una consapevolezza diffusa sul valore strategico rappresentato dal cibo e sulle necessarie garanzie di qualità e sicurezza nelle forniture alimentari che, in Italia, sono state garantite da una filiera che non ha mai smesso di lavorare proprio grazie all'impegno di aziende agricole, industrie, distribuzione alimentare e della Pubblica amministrazione”. (Com)