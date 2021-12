Colombia: attentato aeroporto Cucuta, autorità arrestano cinque persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Negli ultimi sei mesi sono stati sei in totale gli attentati a Cucuta. L'ultimo si è verificato il 17 dicembre quando uomini non identificati avevano lanciato un ordigno esplosivo contro una stazione di polizia nella città. Secondo il ministro della Difesa, Diego Molano, l'attacco era stato "pianificato, e finanziato in Venezuela" dalle forze irregolari che operano al confine tra Colombia e Venezuela. In particolare, il ministro accusava dell'azione elementi dell'Eln e della dissidenza delle Farc "formazioni che "cercano di attivare azioni terroristiche che pianificano e finanziano in Venezuela ed eseguono in Colombia", affermava. (segue) (Vec)