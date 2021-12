Balneari: fonti Lega, obiettivo resta tutelare imprenditori e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti della Lega, dopo l’incontro di oggi al ministero dello Sviluppo economico, segnalano che l'obiettivo del partito "resta quello di tutelare i sacrifici, i diritti e gli investimenti di migliaia di imprenditori balneari e di migliaia di lavoratori del settore. È quindi necessario tutelare l’interesse nazionale come fatto anche da altri Paesi come la Spagna: ogni futuro impianto normativo dovrà avere come riferimento la legge Centinaio e siamo sicuri che il presidente del Consiglio, Draghi, saprà farsi valere sui tavoli europei, visto che in un momento così drammatico - tra crisi sanitaria e crisi energetica - sarebbe inaccettabile e incomprensibile mettere a rischio un settore così importante. La Lega - concludono le fonti - auspica di non essere sola in questa battaglia a difesa dell’Italia". (Rin)