Francia: quasi 180 mila nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore

- Sono 179.807 le persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Francia. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'agenzia francese di sanità pubblica. Il dato rappresenta un record per il numero di contagi registrati a livello giornaliero. Il picco precedente è stato registrato sabato scorso, quando è stata toccata quota 104.611. Per quanto concerne i posti in terapia intensiva, martedì si sono contati 417 nuovi ricoveri, in aumento rispetto ai 328 del giorno prima. Martedì quasi 700 mila persone hanno anche ricevuto un'iniezione del vaccino contro il Covid-19. Complessivamente 51.676.653 persone hanno avuto un programma di vaccinazione completo (pari al 76,6 per cento della popolazione totale) dall'inizio della campagna di vaccinazione in Francia. (Frp)