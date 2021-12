Mobilità: Cgil Roma, raggiunto accordo su Tundo per il trasporto disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato raggiunto oggi un accordo per l'avvio del nuovo contratto con la Rti Arriva Italia Meditral, la società che a seguito della nuova aggiudicazione dell'appalto è finalmente subentrata a Tundo Vincenzo Spa per il servizio di trasporto riservato scolastico e il servizio di trasporto scolastico per ragazzi con disabilità". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Il nostro obiettivo - continua la nota - è sempre stato quello di mantenere i livelli occupazionali e garantire le stesse condizioni economiche e di tutela contrattuale attraverso la clausola sociale a fronte di un riassorbimento, ossia di applicare il Ccnl Autonoleggio – Anav: stesse ore di lavoro e inquadramento, mantenimento dell'anzianità maturata, medesima qualifica professionale e trattamenti economici collettivi e individuali. A partire dal 7 gennaio o dalla data che l'ente appaltante (Roma Capitale) indicherà 135 autisti verranno riassorbiti dalla Rti, dopo aver assolto a tutti gli obblighi previsti dal capitolato di gara per la riassunzione". (segue) (Com)