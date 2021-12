Imprese: balneari incontrano governo, chiesto tavolo di confronto per mettere in sicurezza balneazione attrezzata italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’attenzione e lo scrupolo delle corrispondenze, ma anche le analisi per settori apparentemente minori, fanno di Nova uno strumento di lavoro indispensabile" Massimo Garavaglia

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- Si è svolto oggi a Roma, presso il ministero dello Sviluppo economico, l'incontro tra il governo, rappresentato dai ministri Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia e Mariastella Gelmini e i rappresentanti di tutte le Associazioni di categoria degli imprenditori balneari italiani. Nell'incontro gli operatori balneari si sono presentati con un'unica posizione: all'unanimità, infatti, hanno chiesto al governo di evitare provvedimenti legislativi affrettati stante la delicatezza e la complessità della materia. È quanto si legge nella nota congiunta di tutte le organizzazioni sindacali presenti al tavolo del governo sulla questione balneare: Sib, Fiba, Cna, Assobalneari, Confartigianato e Itb. Indispensabile - prosegue la nota - il coinvolgimento della categoria e delle altre istituzioni, ad iniziare dalle Regioni e dai Comuni. Gli imprenditori balneari hanno, pertanto, chiesto l'apertura di un tavolo di confronto per mettere in sicurezza, finalmente, la nostra balneazione attrezzata nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea. I ministri, al termine dell'incontro, hanno preso atto delle richieste di una categoria che rappresenta oltre 30 mila imprese balneari italiane e 100 mila addetti diretti, e dichiarato che avrebbero riferito al presidente del Consiglio dei ministri. Attendiamo, ora, con fiducia la decisione del governo. Contemporaneamente alla riunione - conclude la nota - si è svolto un sit-in di protesta sotto al ministero al quale hanno partecipato oltre 300 balneari provenienti da tutta Italia. (Com)