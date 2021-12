Covid: Fontana, tagliare quarantena per chi ha fatto booster, rischiamo lockdown senza ristori per aziende costrette a chiudere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Togliere o ridimensionare la quarantena per chi ha fatto la terza dose perché con il contagio, che si svilupa in maniera così intensa, il rischio è di un lockdown di fatto senza la possibilità di risori per le aziende che sarebbero costrette a chiudere”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a “e-Venti” su Sky TG24. “Il rischio", ha spiegato Fontana, è “di portare una serie incredibile di persone in quarantena. Si rischia di creare una sorta di lockdown senza che ci siano quelle garanzie che il lockdown comporta, si rischiano chiusure di attività senza poter sperare nei ristori che venivano erogati per chi era costretto a chiudere”. “Si tratta di una situazione nuova – ha proseguito – il virus è cambiato, noi dobbiamo cambiare le regole che valevano per il virus che si presentava in modo diverso. Credo sia giusto, in una situazione come questa, contando che per chi ha fatto un ciclo completo di vaccinazioni le conseguenze sono abbastanza limitate”, ha concluso Fontana chiosando che è giusto “privilegiare chi si è sottoposto alla vaccinazione e ha rispettato gli inviti che arrivavano dal governo e dalle Regioni". Rispondendo alla domanda se valutasse la possibilità di ridurre i tempi della quarantena anche per i positivi asintomatici come negli Usa, fontana ha replicato che "credo si possano fare una valutazione sulla base delle esperienze di altri Paesi, ma ci atteniamo alle indicazioni che arriveranno dal Cts.La gesti0one, così come avviene oggi, si riverebera anche sulle attività economiche e sulla vita di tutti i giorni: dobbiamocercare di contemperare innanzitutto la salute delle persone ma non possiamo dimenticare anche le esigenze della vita ordinaria e dell'economia che dv proseguire". (Rem)