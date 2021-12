Covid: Fontana, tracciamento non è saltato, ma capitale umano limitato e si devono fare scelte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tracciamento non è saltato, non è molto semplice tracciare 28mila persone con tutti i loro contatti. Il capitale umano di cui dispone Regione lombardia è purtroppo limitato, dobbiamo fare delle scelte. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a “e-Venti” su Sky TG24. “Vogliamo vaccinare? Vogliamo che gli ospedali continuino a svolgere la loro attività quotidiana, normale, non legata al Covid? Vogliamo che facciano i tamponi o vogliamo i tracciamenti? Purtroppo ci devono essere delle priorità – ha prioseguito Fontana - e si devono fare delle scelte. Io sono dell'opinione che la priorità in questo momento sia soprattutto la vaccinazione e quindi la terza dose”. (Rem)