Usa: variante Omicron, Biden revoca divieto di viaggio da 8 Paesi africani

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha revocato il divieto di accesso ai viaggiatori provenienti da otto Paesi dell'Africa australe che era stato imposto nel tentativo di frenare la diffusione della variante Omicron del coronavirus. Lo rende noto la Casa Bianca in un comunicato. "Avendo appreso di più sulla variante Omicron nelle ultime settimane, i Cdc (Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie) raccomandano ora di revocare le restrizioni di viaggio imposte nel proclama 10315 (che imponeva il divieto). (...) È importante sottolineare che gli esperti scientifici hanno stabilito che le persone vaccinate contro il Covid-19 sono protette da malattie gravi e dal ricovero in ospedale dalla variante Omicron", afferma la nota. Inoltre, la variante Omicron si è ormai diffusa in più di 100 Paesi ed è prevalente negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, la mia amministrazione ha reso più sicuri i viaggi internazionali negli Stati Uniti da tutti i Paesi da quando ho emesso il proclama 10315. (...) Alla luce di queste mutate circostanze e sulla base della raccomandazione dei Cdc, ho stabilito che è nell'interesse degli Stati Uniti revocare il proclama 10315. Le restrizioni di viaggio imposte da tale proclama non sono più necessarie per proteggere la salute pubblica", conclude la dichiarazione, precisando che la revoca sarà in vigore a partire dal prossimo 31 dicembre. Il provvedimento riguardava i seguenti Paesi africani: Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe.(Nys)