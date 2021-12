Bosnia-Turchia: ministro Difesa Akar riceve cittadinanza onoraria bosniaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha ricevuto la cittadinanza onoraria della Bosnia-Erzegovina durante una visita ufficiale alla città di Zenica. Akar ha fatto visita alla Task Force Eufor Taf Liaison and Monitoring Team House a Zenica dove è stato informato sulle attività della missione. Dopo la visita, Akar ha incontrato alcune famiglie di sua conoscenza dove ha prestato servizio 25 anni fa come membro delle Forze armate turche. Al termine dell'incontro, ad Akar è stato consegnato un certificato di cittadinanza onoraria dal presidente del Parlamento del Cantone di Zenica Doboj. Nell'occasione, il ministro turco ha espresso gratitudine alla città e ha affermato che Zenica è molto importante visti “i giorni molto importanti e significativi” trascorsi in questa sede. La Turchia è molto sensibile a quanto accade in Bosnia-Erzegovina, ha affermato. "Abbiamo lavorato insieme intenzionalmente e intensamente per migliorare la vita sociale e rendere la vita quotidiana più facile non appena è stato firmato il cessate il fuoco nel 1995", ha detto, riferendosi all’Accordo di Dayton che hanno posto fine alla guerra in Bosnia. "Ci auguriamo che la Bosnia-Erzegovina continui il suo sviluppo per la stabilità e l'integrità. Il popolo della Bosnia-Erzegovina nel suo insieme merita di vivere felicemente. Avete il diritto di vivere in pace dopo le gravi difficoltà sperimentate in passato. Continueremo a lavorare insieme", ha promesso il ministro turco. (Seb)