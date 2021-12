Energia: Qatar convertirà a gas unica centrale elettrica operativa Striscia di Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base all’accordo, la compagnia per l’energia elettrica di Gaza e l’Autorità palestinese aumenteranno la capacità di produzione della centrale fino a raggiungere un minimo di 500 megawatt, per soddisfare il futuro fabbisogno elettrico dei residenti della Striscia di Gaza. Il volume della domanda di energia elettrica a Gaza varia tra 500-550 megawatt, in un momento in cui è disponibile solo la metà della capacità, e talvolta il 25 per cento, a seconda dell'abbondanza di carburante necessaria per generare energia. A partire da febbraio, la centrale elettrica di Gaza ha prodotto solo circa 12 ore di elettricità al giorno l'iniziativa “Gas for Gaza” dovrebbe raddoppiare tale produzione. La cosiddetta iniziativa "Gas for Gaza" coinvolge, tra gli altri, Israele, Hamas, l'Autorità Palestinese, il Qatar, l'Egitto e l'Unione europea. Il progetto mira a sostituire il gasolio che attualmente alimenta l'impianto elettrico di Gaza con il gas israeliano. Con l'approvazione di Israele, il Qatar dal 2018 ha periodicamente fornito milioni di dollari in contanti ai governanti di Hamas di Gaza per pagare il carburante per la centrale elettrica della Striscia, finanziare progetti infrastrutturali e fornire aiuti a decine di migliaia di famiglie di Gaza. (Res)