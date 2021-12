Torino: Marsiaj (Unione Industriali), con rincari folli energia e gas rischio nuovo lockdown (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio Unionenergia dell'Unione Industriali di Torino - ha continuato Marsiaj - ha previsto rincari del 320 per cento per il gas e del 150 per cento per l'energia elettrica. Un costo insostenibile per le imprese, già in difficoltà per il rialzo dei prezzi delle materie prime. Sarebbe un nuovo lockdown, ma dovuto a speculazioni e fattori geopolitici. E' urgente che il Governo intervenga potenziando gli aiuti concreti già inseriti nella Finanziaria, altrimenti l'impatto sulla nostra economia e sulla tenuta sociale dell'intero paese sarebbe disastroso", ha concluso. (Rpi)