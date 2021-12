Roma: Sidoli (Ape), Gualtieri vieti i botti a Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A quattro giorni dal Capodanno la Capitale d'Italia si allontana sempre di più dagli obiettivi per la sostenibilità. Il Campidoglio non ha ancora emanato un'ordinanza contro i botti e fuochi d'artificio, colpevoli di innalzare la concentrazione del Pm10 e Pm 2.5". Lo afferma in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). "Chiediamo con urgenza al primo cittadino - aggiunge - di vietare questa pratica pericolosa a tutela di ambiente, persone e animali. Nella sola notte di fine anno vengono emessi nell'ambiente inquinanti per 180 microgrammi per metro cubo. Un fenomeno di inquinamento atmosferico che si potrebbe protrarre per diversi giorni se le condizioni meteorologiche dovessero risultare sfavorevoli al ricambio e al rimescolamento dell'aria". (segue) (Com)