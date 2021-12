Roma: Sidoli (Ape), Gualtieri vieti i botti a Capodanno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordiamo che il sindaco dovrebbe garantire la tutela della salute pubblica anche salvaguardando la qualità dell'aria della propria città. Inoltre, sarebbe un atto di civiltà e rispetto anche per gli animali domestici e soprattutto per la fauna urbana. Il Regolamento di Polizia Urbana dovrebbe prevedere il 'divieto di utilizzare prodotti pirotecnici da divertimento di qualsivoglia categoria', ma tale normativa viene costantemente disattesa in quanto non esistono controlli sulla vendita e a pagare il più alto prezzo sono i minori a causa dell'utilizzo improprio e del malfunzionamento di questi materiali esplosivi". "Auspichiamo che nei prossimi giorni - conclude - arrivi una presa di posizione chiara e netta da parte di Gualtieri contro queste attività. Sarebbe fondamentale se nel provvedimento fosse inserito anche il divieto di detenzione di animali nei giardini o sui balconi: ogni anno, purtroppo, si verificano incidenti o smarrimenti come reazione di terrore". (Com)