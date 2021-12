Scuola: Azzolina (M5s), scorso anno Regioni hanno disatteso impegno priorità tamponi, oggi stessa situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"20 anni di apprezzato lavoro nel mondo dell’informazione sono testimonianza dell'affidabilità e della serietà di Agenzia Nova" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- Il 23 dicembre dell’anno scorso “facevo firmare alle Regioni l’impegno a fare i tamponi con priorità per le scuole. Impegno che hanno disatteso in poche settimane, trasformando quel documento in ‘carta straccia’”. Lo scrive sui social la deputata del M5s ed ex ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina. “Un anno dopo - sottolinea -, siamo nella stessa situazione se non peggio”. (Rin)