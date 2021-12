Reasporti: Torquati (Municipio Roma XV), bene votazione consiglio su Metro C ma opposizione confusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso della seduta di Consiglio Comunale di oggi è stato approvato il documento sul prolungamento della metro C, con cui si impegna il Sindaco e la Giunta Capitolina nel procedere quanto prima nel risanamento di Roma Metropolitane, nel porre in essere ogni necessaria azione al fine di permettere il riavvio della progettazione definitiva della tratta T2 Venezia – Clodio, con l'obiettivo di finanziare l'opera entro il 2022, e di avviare le fasi progettuali delle tratte T1 (Mazzini – Farnesina) e C2 (Farnesina a Grottarossa) necessarie all'ottenimento dei relativi finanziamenti". Così in una nota il Presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati. "Nonostante la grande soddisfazione per l'atto approvato, leggiamo però con stupore la nota stampa a firma di due consiglieri dell'opposizione, in cui si parla erroneamente di un'approvazione all'unanimità della prosecuzione della Metro C fino al Sant'Andrea". (segue) (Com)