Reasporti: Torquati (Municipio Roma XV), bene votazione consiglio su Metro C ma opposizione confusa (2)

- "La nota -continua Torquati-, appare quantomeno confusa considerato che l'atto votato oggi in Consiglio non menziona in nessun modo il Sant'Andrea, a conferma anche di quanto votato nella seduta del Consiglio del Municipio XV il 17 dicembre scorso, che invece ha approvato all'unanimità il prolungamento della metro C fino a La Giustiniana. Ribadiamo come anche in questo caso sia assolutamente necessaria un'unità di intenti tra maggioranza e opposizione e come serva sempre assoluta chiarezza. Riportare informazioni errate, come in questo caso, con un titolo del comunicato stampa del tutto inesatto e fuorviante, non risulta né produttivo né tantomeno rispettoso nei confronti dei cittadini. Questioni prioritarie per la nostra città, come quelle della metro C, necessitano di responsabilità e correttezza da parte di tutti, e non di inutili protagonismi". (segue) (Com)