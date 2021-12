Reasporti: Torquati (Municipio Roma XV), bene votazione consiglio su Metro C ma opposizione confusa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non siamo contro il prolungamento fino al Sant'Andrea -conclude la nota-, peraltro non supportato da studi di settore che ne evidenziano il minore carico trasportistico, ma riteniamo che per un'opera così importante sia necessario procedere un passo alla volta. Crediamo che la priorità sia quella di prevedere una linea che si sviluppi sotto il tessuto urbano dell'asse Cassia, offra un servizio diretto ai cittadini riducendo il traffico e si ricongiunga con la linea del ferro FL3 Roma- Viterbo. Il territorio chiede il prolungamento della Metro C fino a La Giustiniana". (Com)