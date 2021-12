Ruanda-Egitto: ministro Esteri egiziano inaugura costruzione centro cardiologico a Kigali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry si è recato in Ruanda per partecipare alla posa della prima pietra di un centro specializzato in cardiologia realizzato con finanziamenti egiziani e per colloqui con gli alti funzionari ruandesi. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano. Secondo quanto afferma la nota, l’ospedale cardiologico finanziato dall’Egitto, è stato intitolato al famoso cardiochirurgo egiziano Magdi Yacoub.(Cae)