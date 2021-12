Yemen: inviato Onu, escalation in corso la “peggiore degli ultimi anni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L' inviato speciale del segretario generale per lo Yemen, Hans Grundberg, ha definito la “peggiore degli ultimi anni” l’escalation militare attualmente in corso in Yemen. Secondo Grundberg, gli attacchi aerei su Sana'a hanno provocato la perdita di vite civili e danni alle infrastrutture non militari e alle aree residenziali. L’inviato Onu ha osservato che l'offensiva in corso sulla città di Marib condotta dai ribelli sciiti Houthi ha costretto almeno 35.000 persone a fuggire da settembre, mentre gli attacchi missilistici senza sosta sul governatorato stanno causando vittime civili. L'inviato speciale ha anche espresso la sua preoccupazione per i continui attacchi contro l'Arabia Saudita, che hanno provocato vittime civili e distrutto infrastrutture. "Qualsiasi attacco che colpisce persone e infrastrutture civili da parte di qualsiasi attore è una flagrante violazione del diritto umanitario internazionale e deve cessare immediatamente", ha dichiarato il diplomatico Onu, secondo cui l'escalation mina le prospettive di una soluzione politica sostenibile. “Le violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani non possono continuare impunemente”, ha aggiunto. L'inviato delle Nazioni Unite ha anche sottolineato il forte impatto su una situazione umanitaria già in deterioramento, affermando: "Il 2021 si sta concludendo con una nota tragica per gli yemeniti, milioni dei quali stanno lottando con la povertà, la fame e gravi restrizioni alla loro libertà di movimento". Il diplomatico ha inoltre ribadito l'appello delle Nazioni Unite per l'apertura dell'aeroporto di Sana'a e la rimozione degli ostacoli che impediscono ai cittadini yemeniti di spostarsi all'interno o tra i governatorati. Grundberg ha affermato di essere pronto a lavorare con le parti per trovare soluzioni immediate, affrontare urgenti esigenze umanitarie e consentire un processo politico.(Nys)