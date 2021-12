Roma: Corbucci (Pd), prorogare occupazioni suolo pubblico per attività commerciali fino a marzo 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo pomeriggio l'assemblea capitolina ha approvato la mozione presentata dalla commissione attività produttive che impegna l'amministrazione a prorogare le misure straordinarie e transitorie sull'occupazione di suolo pubblico delle attività commerciali fino a marzo 2022, in continuità con quanto contenuto nella legge di Bilancio 2022". Lo dichiara in una nota il vicepresidente della commissione capitolina Attività Produttive Riccardo Corbucci. "Voglio ringraziare il lavoro del Presidente Andrea Alemanni e di tutti i consiglieri delle forze politiche che si sono adoperati per raggiungere questo obiettivo" continua Corbucci "nelle prossime settimane il nostro impegno sarà quello di superare il regime transitorio delle occupazioni e lavorare sui controlli e sulla rimozione delle occupazioni irregolari ed abusive che tanti cittadini ci hanno segnalato in questi mesi". (Com)