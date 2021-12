Legge Bilancio: prima chiama su fiducia in Aula Camera domani alle 18:57

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno domani mercoledì 29 dicembre, alle 17:15, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio. La prima chiama per appello nominale è in programma alle 18:57. Il termine per la presentazione degli ordini del giorno è fissato per le ore 10 di domani. Il prosieguo dell'esame del provvedimento si svolgerà dalle 9 di dopodomani giovedì 30 dicembre. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. (Rin)