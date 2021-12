Case: Sce Roma, con mozione chiediamo blocco sfratti e impiego fondi europei per diritto abitare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 28 voti favorevoli, è stata approvata in Campidoglio la mozione sul blocco degli sfratti presentata dal gruppo Sinistra civica Ecologista. "L'atto chiede che venga promossa con urgenza ogni azione necessaria per richiedere a Governo e Prefetto lo stop temporaneo degli sfratti per emergenza freddo, dando seguito anche a quanto approvato in Aula Giulio Cesare all'inizio di dicembre per la convocazione immediata di un tavolo con il Prefetto e con tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti nella questione dell'emergenza abitativa". Lo dichiarano in una nota Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, consiglieri di Sinistra civica ecologista di Roma Capitale. "La questione del diritto all'abitare è molto delicata e ha bisogno di decisioni immediate. Siamo in un periodo complicato di emergenza sanitaria, nel pieno della stagione invernale con temperature in calo, e non si può dare seguito ai 4mila sfratti che sono in programma". (segue) (Com)