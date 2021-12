Mobilità: Cgil Roma, raggiunto accordo su Tundo per il trasporto disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Agli ulteriori 15 lavoratori con mansioni diverse e specifiche, che non rientrano nella categoria degli autisti dalle società che compongono la RTI, verranno proposte (individualmente) opportunità che saranno prima illustrate in un tavolo di confronto. Le garanzie e le tutele per le quali ci siamo battuti in questi lunghi mesi, caratterizzati da incertezza e discontinuità, saranno monitorate e verificate periodicamente con incontri che avranno l'obiettivo di affrontare le problematiche che dovessero emergere nella fase applicativa. La sicurezza dei rapporti di lavoro e la corretta applicazione degli accordi contrattuali potranno dare tranquillità e stabilità ai lavoratori e contestualmente garantire, finalmente, un servizio degno delle necessità e delle aspettative dell'utenza. Ci siamo battuti per garantire continuità lavorativa, regolarità di retribuzione ma anche un servizio certo, sicuro che consenta il diritto allo studio per tanti ragazzi con disabilità e tranquillità alle loro famiglie" conclude la nota. (Com)