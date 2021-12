Partecipate: sindacati Roma, da gennaio partono tavoli con il Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rilanciare e migliorare i servizi offerti ai cittadini, puntare sulla qualità del lavoro mantenendo la gestione pubblica dei servizi. Sono questi i principali obiettivi che sono stati condivisi nel corso del primo incontro, oggi pomeriggio, tra le parti sociali, la Vice Sindaco Silvia Scozzese e il Capo di Gabinetto Albino Ruberti sul tema della gestione e della riorganizzazione delle società partecipate di Roma Capitale". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl Roma Capitale Rieti e la Uil del Lazio. "Quello di cui si è discusso e' un tema cruciale per lo sviluppo della Capitale - continua la nota -. In discontinuità con il passato, si avvia una discussione tra amministrazione capitolina e organizzazioni sindacali sulle strategie e le azioni da mettere in campo sulle aziende pubbliche, in cui il Comune e' socio unico o di maggioranza, che offrono importanti servizi alla collettività, impegnano risorse ingenti e impiegano quasi 50mila lavoratori tra diretti e indiretti". (segue) (Com)