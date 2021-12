Trasporti: assessore Roma, riaprono 2 scale mobili stazione Repubblica ferme dal 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Terminati i lavori e i collaudi di Ustif, oggi sono state riaperte le due scale mobili della stazione metro Repubblica che erano ferme dal 23 ottobre del 2018, quando uno dei due impianti che in quel momento trasportava i tifosi russi diretti verso lo stadio Olimpico per assistere alla partita Roma-Cska Mosca ha iniziato ad aumentare la sua velocità, facendo precipitare un gran numero di persone e provocando molti feriti, alcuni dei quali anche gravi". Lo annuncia in un comunicato l'assessore alla Mobilità di Roma Eugenio Patané. (segue) (Com)