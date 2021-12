Trasporti: assessore Roma, riaprono 2 scale mobili stazione Repubblica ferme dal 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno dei primi problemi affrontati al nostro arrivo – spiega Patané – è stato proprio quello degli impianti di traslazione fermi che in totale erano 145. Per 40 di questi i lavori erano terminati – in alcuni casi addirittura a gennaio 2020 - e necessitavano soltanto del collaudo da parte di Ustif prima di essere riaperti al pubblico. Per questo motivo abbiamo istituito un tavolo di lavoro con il Ministero, che ringraziamo, per programmare i collaudi che sono stati eseguiti in tempi record. Ora stiamo iniziando a vedere i frutti di questo lavoro: oltre alle due scale mobili di Repubblica, infatti, sono stati riaperti in pochi giorni, tra gli altri, i sette impianti di traslazione che impedivano la riapertura della stazione Policlinico, cinque scale mobili presso il nodo della stazione Termini, una presso la stazione Re di Roma, una a Valle Aurelia e una a Baldo degli Ubaldi". (Com)