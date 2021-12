Usa: giudice federale respinge class action contro presunto sovraccarico di inserzioni su LinkedIn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il magistrato statunitense Susan van Keulen ha respinto una class action presentata da alcuni azionisti che accusavano la società LinkedIn di aver gonfiato il numero di persone che guardano annunci video in modo da sovraccaricare centinaia di migliaia di inserzionisti. In una decisione pronunciata oggi, il giudice ha affermato che mentre alcune dichiarazioni di LinkedIn potrebbero essere state fuorvianti, i querelanti non sono riusciti a dimostrare che i loro rimedi legali fossero inadeguati prima di fare causa in base a due leggi della California che offrivano solo un risarcimento equo come la restituzione. Il giudice ha anche affermato che LinkedIn non ha alcun obbligo implicito di fornire "metriche pubblicitarie accurate", citando il disclaimer secondo cui non è responsabile di frodi sui clic o attività illecite di terze parti che potrebbero influire sui costi pubblicitari. Nella loro class action gli inserzionisti avevano accusato LinkedIn di aver gonfiato le sue metriche contando le "visualizzazioni" degli annunci video dalle app LinkedIn degli utenti anche quando i video venivano riprodotti solo fuori dallo schermo perché gli utenti non vi accedevano. (Nys)