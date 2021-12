Belgio: Covid, Consiglio di Stato sospende chiusura sale di spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato belga ha sospeso le restrizioni che imponevano la chiusura di cinema, teatri e delle sale di spettacolo decise dal governo nell'ambito della crisi del coronavirus. Le autorità non hanno dimostrato in che modo le sale del settore culturale rappresenterebbero "luoghi particolarmente pericolosi per la salute e per la vita delle persone" tanto da doverne imporre la chiusura, ha spiegato il Consiglio di Stato. (Beb)