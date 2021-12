Colombia: nuovo massacro di contadini ad opera di paramilitari, è il 93mo nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono rimaste uccise e due gravemente ferite in Colombia in quello che viene considerato come un nuovo massacro ad opera di gruppi paramilitari che agiscono nella zona del municipio di Sacama, nel dipartimento di Casanare, 500 chilometri a est della capitale Bogotà, vicino al confine con il Venezuela. Lo riferisce l'Istituto di studi per la pace (Indepaz), secondo il quale l'agguato sarebbe stato eseguito domenica attorno alle 20 da un gruppo di persone armate. Nella zona del massacro, segnala Indepaz, operano il denominato "Clan del Golfo", il Frente 28 delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) e l'Ejercito de liberacion nacional (Eln). (segue) (Abu)