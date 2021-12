Colombia: nuovo massacro di contadini ad opera di paramilitari, è il 93mo nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa azione salgono a 93 gli attacchi armati nei confronti di popolazione inerme effettuati durante il 2021. Secondo l'annuario stilato da Indepaz, fino a ieri erano 326 le vittime di questi attacchi portati avanti nel 2021 in 70 municipi e 20 dipartimenti del Paese. Sempre secondo l'Ong colombiana sono 168 i leader sociali e 48 gli ex combattenti delle Farc che sono stati uccisi dall'inizio di quest'anno. I dipartimenti di Cauca e Antioquia sono quelli in cui si è registrato il maggior numero di attacchi. Nel primo si conta anche il numero più alto di leader sociali ed ex combattenti assassinati. (segue) (Abu)