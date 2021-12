Colombia: nuovo massacro di contadini ad opera di paramilitari, è il 93mo nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rivolto un appello al governo colombiano e alle ex Farc perché aumentino i loro sforzi per implementare l'accordo di pace siglato nel 2016, di cui il 24 novembre scorso è ricorso il quinto anniversario. I membri del Consiglio di sicurezza, si legge in una dichiarazione, hanno elogiato l'impegno di entrambe le parti in favore dell'accordo anche se hanno ribadito la loro preoccupazione per le persistenti minacce, attacchi e uccisioni contro gli ex membri delle Farc che hanno deposto le armi e leader sociali. Nel documento si sottolinea l'importanza di affrontare la violenza in corso nelle aree colpite dal conflitto, rafforzando le misure di sicurezza e protezione, fornendo alternative alle economie illecite e rafforzando la presenza integrata dello Stato. (segue) (Abu)