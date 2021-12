© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle ore 18:10 circa di oggi, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Roma Montelibretti sta intervenendo a Riano, in Via Flaminia in Quarterella SS3, per incidente stradale tra due autovetture scontrate frontalmente. I vigili del fuoco intervenuti hanno estratto una persona dalle lamiere, mentre altre due risultano ferite in maniera grave. Sul posto anche carabinieri e ambulanze del 118. (Rer)