Tunisia-Italia: Di Maio, continuiamo a promuovere collaborazione tra Paesi nel Mediterraneo

18 ottobre 2021

- L'Italia continua a promuovere la collaborazione tra Paesi nel Mediterraneo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio su Facebook diramato al termine della sua missione in Tunisia. “Di ritorno dalla Tunisia, dove ho incontrato le massime autorità locali per rafforzare ancora di più i nostri rapporti e fare un focus comune sul Mediterraneo. Per il nostro Paese la Tunisia è un partner strategico e il lavoro che portiamo avanti fa bene anche alle imprese italiane: quelle che già operano qui sono oltre 800, e lavoriamo affinché gli scambi economici aumentino sempre più”, ha dichiarato Di Maio. “Abbiamo a cuore anche il percorso che vede la Tunisia ristabilire la completa normalità democratica, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e nella promozione della stabilità. Quest'ultimo aspetto è fondamentale anche per il contrasto dei flussi migratori irregolari”, ha aggiunto il ministro. “L'Italia ha un ruolo centrale negli equilibri internazionali e il nostro lavoro per continuare ad affermarlo va avanti”, ha concluso Di Maio. (Res)