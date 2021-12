Regno Unito: Covid, ricoveri in Inghilterra raggiungono nuovo record di 9.546

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei ricoveri per Covid-19 in Inghilterra ha raggiunto un nuovo record di 9.546. E’ quanto hanno rivelato gli ultimi dati del Sistema sanitario nazionale (Nhs). Si tratta di un aumento del 38 per cento rispetto ad una settimana fa e del numero più alto di ricoveri dal 3 marzo. Ieri le ospedalizzazioni erano 8.474, mentre durante la seconda ondata di coronavirus, il 18 gennaio, è stato toccato il picco di 34.336. A Londra le persone ricoverate con il Covid-19 sono 3.024, in aumento del 59 per cento rispetto alla settimana scorsa. (Rel)