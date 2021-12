Legge Bilancio: Carbonaro (M5s), massimo impegno per aiutare Paese a ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime ore “il Parlamento approverà definitivamente la manovra 2022. Abbiamo messo tutto il nostro impegno per inserirvi misure che aiutassero il Paese a ripartire dopo la crisi innescata dalla pandemia e sostenessero soprattutto le categorie più svantaggiate e in difficoltà”. Lo ha dichiarato in una nota il vicecapogruppo del M5s alla Camera dei deputati, Alessandra Carbonaro. “Stiamo attraversando una fase particolarmente dura e complessa, ne siamo consapevoli, e la strada per uscirne definitivamente è ancora lunga. Ma i buoni risultati non mancano: in questa legge di Bilancio l’impronta del M5s è ben visibile”, ha proseguito. “La misura simbolo della transizione ecologica, il Superbonus 110 per cento, è stata prorogata anche per le case unifamiliari e non solo per i condomini. Migliaia di famiglie in più potranno così rendere più efficienti le loro abitazioni, risparmiare e contemporaneamente rispettare l’ambiente”, ha aggiunto. (segue) (Com)