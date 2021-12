Legge Bilancio: Carbonaro (M5s), massimo impegno per aiutare Paese a ripartire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con l’eliminazione della tassa per l’occupazione di spazi pubblici (ex Tosap) nel prossimo trimestre del 2022 - ha evidenziato -, proviamo ad aiutare bar e ristoranti, che hanno già perso tanto a causa delle restrizioni. Abbiamo introdotto uno sgravio contributivo triennale al 100 per cento per le imprese fino a 9 dipendenti che nel prossimo anno stipuleranno contratti di apprendistato, per aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro”. “Come le precedenti leggi di Bilancio realizzate con il M5s al Governo, inoltre, anche questa aumenta i fondi per l’università e la ricerca. Abbiamo inserito agevolazioni fiscali per i docenti e i ricercatori rientrati in Italia prima del 2020, in modo da invogliare sempre di più i nostri talenti a restare qui”, ha aggiunto.“La Manovra 2022 contiene poi risultati importanti per il mondo della cultura - ha proseguito -: dai maggiori finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche all’aumento dei fondi per il reddito di continuità dei lavoratori dello spettacolo”. “Partiamo da qui per aiutare il Paese a risollevarsi e guardare senza paura al domani”, ha concluso. (Com)