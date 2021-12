Legge Bilancio: Rizzetto (Fd'I), maggioranza con piedi d'argilla si arrampica su specchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa maggioranza "con i piedi di argilla si sta ancora una volta arrampicando sugli specchi. Non c'è organicità di idee, ed è paradossale che si dica che è colpa del Parlamento se non si è riusciti a incardinare la discussione nei giusti tempi". Lo ha affermato il deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Lavoro alla Camera, Walter Rizzetto, intervenendo in Aula nella discussione generale sulla legge di Bilancio 2022. "La colpa è della maggioranza e anche del Consiglio dei ministri - ha proseguito il parlamentare -. Fratelli d'Italia ha portato sul tavolo delle proposte di bandiera, sostenendo quota 41 perché i lavoratori che vogliono andare in pensione con 41 anni di servizio e contributi ne hanno tutto il diritto. Le pensioni devono essere il più flessibili nei prossimi anni, con minori perdite mensili possibile. Occorreva fare di più sulle delocalizzazioni, sugli esodati residui, sul salario minimo dove non esistono i contratti collettivi nazionali di lavoro. È stata la stessa maggioranza che ora dice di non essere soddisfatta di questa finanziaria a impedire la discussione". (Rin)