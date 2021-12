Legge Bilancio: governo pone questione fiducia in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto a nome del governo nell’Aula della Camera la questione di fiducia sul disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e della Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 sulla legge di Bilancio. (Rin)