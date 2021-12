Energia: Qatar convertirà a gas unica centrale elettrica operativa Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar, l'Autorità Palestinese e la compagnia elettrica di Gaza hanno firmato un accordo per portare avanti un progetto a lungo termine per rifornire l'unica centrale elettrica di Gaza con gas naturale israeliano anziché con olio combustibile. Secondo quanto affermato dall’inviato qatarino nella Striscia di Gaza, Mohammad al Emadi, il Qatar ha firmato il 26 dicembre un memorandum in cui si impegna a investire 60 milioni di dollari nella posa del gasdotto per il progetto proposto. Tuttavia, un accordo definitivo sull'iniziativa, in lavorazione da anni, deve ancora essere raggiunto con la parte israeliana. Citato dai media palestinesi, Dhafer Melhem, capo dell'Autorità per l'energia e le risorse naturali della Striscia di Gaza, ha affermato che il memorandum d'intesa firmato tra l'Autorità palestinese e il Qatar in merito all'unica centrale elettrica dell’enclave palestinese “rappresenta una tabella di marcia per raggiungere risultati per risolvere il problema elettrico a Gaza, dopo aver raggiunto le intese finali e aver attuato l'accordo di fornitura del gas per la compagnia elettrica". (segue) (Res)