© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: nuova imputazione per Jimmy Lai, sedizione - Jimmy Lai, magnate dell’editoria e attivista democratico di Hong Kong, è stato incriminato per un nuovo capo d’accusa, sedizione, mentre è già sotto processo ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino. Dello stesso reato sono state accusate anche altre sei persone, già dipendenti del suo quotidiano “Apple Daily”, che ha cessato le pubblicazioni alla fine di giugno. La sedizione è punibile con due anni di carcere e una multa di 5.000 dollari di Hong Kong in base alla sezione 10 della Crimes Ordinance, la legge locale sui reati penali. I sette imputati dovranno ripresentarsi davanti al Tribunale di West Kowloon per un’altra udienza preliminare prima che il caso venga trasferito alla Corte di prima istanza. Secondo l’imputazione Lai e gli altri accusati hanno collaborato per stampare, pubblicare, vendere, distribuire, mostrare e riprodurre pubblicazioni sediziose tra il primo aprile 2019 e il 24 giugno di quest’anno, giorno in cui è uscito l’ultimo numero del giornale. (segue) (Res)