- Malesia: Covid, somministrazione terza dose vaccino anticipata a tre mesi dalla seconda - Il governo della Malesia ha deciso di anticipare la somministrazione dei richiami supplementari per chi ha già ricevuto due dosi dei vaccini contro il coronavirus di AstraZeneca e Pfizer. La terza dose potrà essere somministrata dopo tre mesi dalla seconda dose e non più dopo sei. Lo ha annunciato oggi il ministro della Sanità, Khairy Jamaluddin, in una conferenza stampa. Secondo quanto dichiarato, saranno aperti centri vaccinali in strutture pubbliche e private, come quando è stata lanciata la campagna di immunizzazione, e la maggior parte della popolazione adulta potrà ricevere la dose extra tra gennaio e febbraio. Saranno impiegati i vaccini Pfizer e AstraZeneca, rispettivamente come prima e seconda scelta, mentre quello di Sinovac solo in caso di controindicazioni riguardanti gli altri due. Stando ai dati ufficiali malesi, il 97,6 per cento degli adulti e il 78,4 per cento della popolazione totale hanno completato il ciclo vaccinale. (segue) (Res)